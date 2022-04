Paola Caruso sostiene che il padre del figlio non le abbia mai dato un euro: 'Devo guadagnare’

Paola Caruso ha fatto sapere di “dover guadagnare” perché il padre di suo figlio Michelino non le avrebbe “mai dato un euro” per il sostentamento del bambino. La showgirl ha avuto il suo primo e unico figlio poco più di tre anni fa, ma al momento del parto la relazione con Francesco Caserta era finita già da molti mesi. Ora intervistata dal settimanale ‘Nuovo Tv’ la 37enne calabrese ha affermato: “Devo guadagnare, altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto? Il padre non mi ha mai dato un euro. Non ha mai pagato un affitto e non ha mai fatto un regalo al bambino, nemmeno per il suo compleanno”.

Paola, recentemente eliminata da ‘La Pupa e il Secchione’ per aver avuto una reazione violenta, ha poi voluto spendere parole di riconoscenza nei confronti di Barbara d’Urso, che da anni ormai la ospita, ovviamente dietro compenso, nelle sue trasmissioni. Parlando della conduttrice ha aggiunto: “È speciale, mi è stata vicino durante tutta la gravidanza. Se non ci fosse stata lei, non avrei potuto mantenere mio figlio e questo lo sanno tutti”.

Scritto da: la Redazione il 25/4/2022.