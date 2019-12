Anche Paola Caruso ha calcato il red carpet della premiere italiana di ‘Star Wars – The rise of Skywalker’, il nuovo episodio cinematografico della notissima saga di celluloide. La showgirl 34enne si è presentata davanti ai fotografi con un look super succinto che non è passato inosservato. Tutti hanno notato l’abbondantissima scollatura della bionda di origini calabresi. Pantaloni bianchi, blazer dorato pieno di paillettes, reggiseno e… basta. Paola ha attirato l’attenzione di tutti i flash su di sé.

Recentemente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è tornata single dopo la fine della relazione con Moreno Merlo. La loro storia si è chiusa tra accuse reciproche e sembra proprio che i due se la vedranno anche in tribunale. Paola è quindi tornata “su piazza”. Ma il suo prossimo compagno dovrà prendersi cura sia di lei che del piccolo Michelino, il figlio avuto a marzo di quest’anno dall’imprenditore Francesco Caserta, che però non lo ha mai incontrato né riconosciuto.

Scritto da: la Redazione il 18/12/2019.