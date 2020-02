Non è passata inosservata Paola Caruso alla prima di ‘Ghost’ a Milano. La showgirl per una sera ha lasciato il suo piccolo Michele a casa e si è concessa la visione di uno spettacolo teatrale in compagnia di alcuni amici. Alla prima del musical al Teatro degli Arcimboldi si è presentata con un vestito pantalone blu e accessori argentati. Il particolare jumpsuit ha attirato l’attenzione e Paola è stata la più fotografata dai reporter chiamati a raccolta per il debutto meneghino dello show.

La 35enne ha assistito allo spettacolo insieme all’amica Francesca Cipriani (anche lei vestita sulle tonalità del blu), con cui spesso è ospite dei programmi di Barbara D’Urso, ma anche con Delia Duran ed Alex Belli. Il gruppetto prima di godersi la performance di ballerini e cantanti professionisti si è concessa una tappa ristoratrice al bar della struttura che si trova a nord di Milano.

Intanto Paola ha festeggiato San Valentino da single. Il suo amore è, almeno per il momento, tutto per il figlio Michelino, nato all’inizio di marzo dello scorso anno e frutto della relazione, interrotta in malo modo, con l’imprenditore Francesco Caserta. La bionda originaria della Calabria scoprì di essere incinta durante la sua partecipazione a ‘Pechino Express’ nell’estate del 2018. Fu costretta a ritirarsi dal reality e anche il suo compagno di avventura Tommaso Zorzi dovette rinunciare a proseguire la gara.

Scritto da: la Redazione il 14/2/2020.