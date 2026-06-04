Paola Di Benedetto: a Forte dei Marmi va in scena il suo perfetto addio al nubilato “crazy”, guarda

La 31enne si è concessa un fine settimana pazzarello con gli amici più intimi

Nessuno spoiler sulla data delle nozze con Raoul Bellanova: saranno questo giugno in Veneto.

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per Paola Di Benedetto. La conduttrice radiofonica e influencer, 31 anni, si prepara a pronunciare il fatidico sì con il calciatore dell’Atalanta Raoul Bellanova, 26 anni, e intanto si concede un fine settimana tutto dedicato alle amiche e agli amici più cari. La destinazione scelta per celebrare l’addio al nubilato è una delle località più amate dai vip italiani: Forte dei Marmi. Sole, mare, aperitivi e tanto divertimento hanno fatto da sfondo a quello che la stessa Paola ha definito sui social un weekend semplicemente “CRAZY!”.

Paola Di Benedetto: a Forte dei Marmi va in scena il suo perfetto addio al nubilato “crazy”

L’atmosfera è stata quella di una vera festa esclusiva, organizzata nei minimi dettagli. Gli invitati hanno ricevuto speciali welcome kit personalizzati, completi di accessori per la spiaggia, prodotti per proteggersi dal sole e perfino un ironico kit anti-hangover pensato per affrontare senza problemi brindisi e serate all’insegna dell’allegria. Tutto griffato MC2 Saint Barth, Ray-Ban e L’Erbolario.

La 31enne si è concessa un fine settimana pazzarello con gli amici più intimi

Tra bagni di sole, pranzi vista mare, aperitivi immersi nel verde e momenti di pura spensieratezza, la futura sposa si è goduta uno degli ultimi weekend prima delle nozze circondata dall’affetto della sua cerchia più stretta.

Per gli inviati speciali welcome kit personalizzati, completi di accessori per la spiaggia, prodotti per proteggersi dal sole e perfino un kit anti-hangover

A catturare l’attenzione dei follower è stato anche il look scelto da Paola. La futura moglie di Bellanova, ex vincitrice del GF Vip nel 2020, ha naturalmente puntato sul bianco, colore simbolo per eccellenza delle spose. Per la giornata in spiaggia ha sfoggiato un bikini candido dal mood sofisticato, abbinato a un leggero copricostume traforato che lasciava intravedere la silhouette perfetta. A completare l’outfit, cappello di paglia oversize, occhiali da sole e un ventaglio rosa con la scritta “Team Bride”, immancabile accessorio dell’intero fine settimana.

Paola ha scelto uno look 'total white' da futura sposa

Le immagini condivise sui social raccontano una Paola radiosa, serena e innamoratissima. Del resto, quello con Raoul è un amore che ha saputo superare anche i momenti più delicati. Dopo una breve separazione, lei e lo sportivo sono tornati uniti da maggio 2024, fino alla romantica proposta di matrimonio arrivata nell’estate del 2025 con un anello da sogno. Le nozze, previste in Veneto nel corso di questo mese, sono tra gli eventi più attesi: è tutto pronto ormai.