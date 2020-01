Meghan Markle, tutte vogliono il suo look

Meghan Markle dopo quasi due mesi torna a Londra e con il principe Harry si concede il primo impegno ufficiale del 2020. In visita alla Canada House insieme al marito per rendere omaggio al Paese che li ha ospitati durante le vacanze, la Duchessa del Sussex incanta tutti con un super look. L’outfit ultra fashion dai toni caldi dell’ex attrice statunitense conquista ed è sold out in poche ore...

