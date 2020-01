Che Paola Di Bendetto e Federico Rossi lo scorso anno si fossero lasciati è cosa nota a tutti. Non lo hanno mai nascosto. Durante l’estate 2019 la coppia era scoppiata e qualcuno aveva insinuato che il motivo potesse essere stato un tradimento. Era circolato anche il nome di Emma Muscat, ex allieva di ‘Amici’, che alcuni giornali aveva indicato come la ragazza con cui Fede avrebbe rotto la sua promessa di fedeltà a Paola. Non c’erano però state conferme e i due dopo l’estate erano tornati ad essere una coppia. Adesso, forse involontariamente, la Di Bendetto potrebbe aver confermato i rumour circolati lo scorso anno.

Parlando della sfera sentimentale con i suoi coinquilini la 25enne di origini vicentine ha detto: “Ma non è plausibile che ci sia un momento di debolezza? Non parlo di innamoramento, ma tradimento fisico. L’importante è poi guardarsi negli occhi, dirselo, capire comunque di amarsi e andare avanti. Se c’è amore e uno è onesto”. Comunque oggi è presissima dal cantante del duo ‘Benji e Fede’, che ha la sua stessa età. “Non avrei mai pensato di mettermi con uno come Fede. Sono davvero innamoratissima, lui con me è stupendo”, ha aggiunto.

Solo qualche mese fa Fede aveva raccontato che riconquistare il cuore di Paola non era stato facile e che per provare a dare una seconda chance al loro rapporto lui era volato alle Baleari, dove lei stava trascorrendo qualche giorno di vacanza, con un prezioso regalo. “Per convincerla a ricominciare sono volato da lei a Ibiza. Le ho portato una lettera e un anello di riconciliazione a forma di fiore”, aveva rivelato.

Scritto da: la Redazione il 14/1/2020.