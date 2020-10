Paola Di Benedetto e Federico Rossi: ecco le foto della nuova casa

Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno fatto il loro primo grande passo: i due sono andati a convivere. L’ex Madre Natura, vincitrice del Grande Fratello Vip 4, e il cantante, ex membro del duo Benji & Fede, mostrano sul social, nelle loro IG Stories, le foto della nuova casa a Milano, divisa su due livelli, con la zona notte al piano superiore.

E’ un vero e proprio tour quello che i due artisti regalano ai loro fan. “In un centinaio di giorni spacchettiamo”, commenta ironico Federico. Che, oltre agli spazi dell’appartamento, fa vedere anche il caos dovuto al trasloco e alle miriadi di cose che si è portata dietro la sua dolcissima Paola.

Paola Di Benedetto non è più sola. Ha trascorso la sua prima notte nella nuova casa che divide con il fidanzato: ha accanto la persona che ama, come ha sottolineato lei stessa nel lungo post in cui annunciata l’imminente convivenza. E’ felice. In salone ‘testa’ il divano, prova la morbidezza. A dare una mano a lei e Fede ci pensa la mamma del cantante, ma anche i suoi le stanno accanto. Tirare fuori tutto e mettere a posto non sarà una passeggiata..

Ci sono tutti i vestiti da mettere negli armadi. “Guardate come sono messo - sottolinea Rossi - Ma sono molto carico”. Poi commenta: “Questa casa è diventata un deposito. Come si fa?”. E si lamenta: “Solo roba sua. Come si fa? Siamo in altissimo mare”.

E in effetti, solo guardando, ci si rende conto che per sistemare tutto ci vorrà un bel po’ di tempo e tanta voglia, soprattutto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/10/2020.