Paola Di Benedetto e Federico Rossi dopo cinque lunghissimi mesi si sono finalmente potuti riabbracciare. L’influnecer e il cantante si sono incontrati a Milano dopo che il governo ha dato la possibilità agli italiani di spostarsi tra le diverse regioni del Paese. Lo scorso 8 gennaio Paola era infatti entrata nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ e c’era rimasta per tre mesi, fino alla vittoria di inizio aprile. Uscita da Cinecittà era però andata a trascorrere la quarantena con la sua famiglia a Vicenza, mentre il compagno si trovava a casa a Modena.

Pubblicando la prima foto insieme, che li vede abbracciati in un parco meneghino, la 25enne veneta ha scritto su Instagram: “E non esistera? un posto in cui ti sentiro? lontano, nemmeno il piu? nascosto... nemmeno sulla Luna”.

Tra i commenti è comparso quasi subito anche quello dello stesso Federico, che sotto al post ha scritto: “Finalmente! E ora chi ci stacca più”. Era stato il 25enne ad ammettere, come era naturale, di sentire molto la mancanza della sua dolce metà lo scorso aprile, dopo la vittoria di lei nel reality di Canale5. Aveva spiegato: “Non ci vediamo da più di tre mesi: prima il Grande Fratello Vip, poi la quarantena. Posso sentirla solo in videochiamata. Non so se tenermi i discorsi più belli per quando la incontrerò di persona”.

Durante il lockdown qualcuno aveva addirittura accusato Paola e Federico di aver violato le regole e di essersi rivisti, cosa poi prontamente smentita.

Scritto da: la Redazione il 3/6/2020.