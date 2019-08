Paola Di Benedetto e Federico Rossi, del duo Benji e Fede, si regalano un passionale ritorno di fiamma: l’estate, dopo la rottura, che sembrava definitiva, è col botto per la coppia.

Nessun annuncio, nessuna foto a due, ma via social arrivano indizi che lasciano spazio a pochi dubbi: Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme. Sui loro profili i due condividono con i fan alcune foto dalla montagna: sono nello stesso luogo per una vacanza rilassante.

L’ex Madre Natura ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il cantante trascorrono ore dolcissime nell’identica baita in mezzo al bosco. Non solo. Entrambi danno da mangiare e coccolano lo stesso scoiattolino che casualmente capita dalle loro parti…

Dopo essere stati pizzicati insieme a Ibiza, ecco le altre prove indirette del ritorno di fiamma. Paola Di Benedetto e Federico Rossi a quanto pare lontani a lungo non riescono a stare.

La mora 24enne aveva annunciato la fine della storia d’amore con il 25enne a luglio scorso. Le sue parole sembravano voler scrivere la parola fine sul rapporto. Invece tutti è mutato nello spazio di pochissimo tempo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/8/2019.