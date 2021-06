Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: l'annuncio ufficiale

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. Arriva l’annuncio ufficiale della rottura definitiva tra la showgirl 26enne e il cantante 27enne. La mora vincitrice del GF Vip nel 2020, dopo giorni di rumor sulla crisi in atto, pubblica un lungo post nelle sue IG Stories e conferma l’addio.

“Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli”, rivela Paola.

VIDEO

“Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”, chiarisce la Di Benedetto.

“Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo”, conclude.

I due erano andati persino a convivere felici ed entusiasti, ma qualcosa non ha funzionato e ora il loro amore è giunto al capolinea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/6/2021.