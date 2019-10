Paola Di Benedetto e Federico Rossi: vacanza in Marocco dopo la crisi

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono volati in Marocco. Dopo la crisi e il ritorno di fiamma i due suggellano l’amore ritrovato con una bella vacanza, una fuga romantica a Marrakech.

“Due pokémon selvatici nei souk di Marrakech: sei incredibile…”, scrive il cantante 25enne del due Benji & Fede che condivide alcuni scatti della vacanza in Marocco dopo la forte crisi attraversata con la bella Paola Di Benedetto, 24 anni.

VIDEO

“A volte penso che basta così poco per essere felici…”, fa sapere ai follower l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, felice per l’armonia ritrovata con Federico Rossi. Poi, sognante per i giorni in relax insieme al fidanzato, in un post scrive ancora: “Ognuno di noi ha una concezione di ricchezza diversa. Io nella mia vita voglio diventare ricca. Ma non di denaro. Voglio arricchirmi di esperienze, di viaggi, alla scoperta degli angoli più remoti di questa terra. Voglio vedere ogni paese, popolo e cultura. E riempirmi di tutto fino a scoppiare. Per poi un giorno, lontano, dire: ‘Datemi un altro pianeta da visitare, perché io qui ho già visto tutto’…”.

La vacanza in Marocco dopo la crisi è speciale. I due sono in grande sintonia. Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno scoperto che l’amore, quando è puro, abbatte le divergenze, trionfa su tutto e mette le avversità alle spalle.

Tra tazze di tè fumante e narghilè, escursioni nel deserto o in villaggi tra la gente del posto, Paola e Fede trascorrono ore importanti insieme e scoprono il gusto delle cose semplici. Stanno bene e sorridono. Sono felici.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/10/2019.