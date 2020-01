Paola Di Benedetto in lacrime per Federico Rossi al GF Vip, il fidanzato replica sul social

Paola Di Benedetto scoppia in lacrime al GF Vip. La bella showgirl, sempre sorridente e allegra nella Casa, alla fine crolla. La conforta Paolo Ciavarro, che l’abbraccia con grande calore. Alla 25enne manca da morire la sua famiglia, le manca come l’aria il fidanzato. Anche nel Confessionale piange, ricordando l’amore grande che la unisce a Federico Rossi. Il cantante inaspettatamente replica sul social: arriva il primo post dedicato alla sua compagna.

Le lacrime le rigano il volto. Paola Di Benedetto, da quando è entrata al GF Vip, non ha avuto alcuna sorpresa, non ha notizie della sua famiglia e del fidanzato Federico Rossi. Chiusa in Confessionale dice: “Spero che la mia famiglia, sia orgogliosa di me, spero che Fede sia orgoglioso”.

L’ex Madre Natura e l’artista suo coetaneo non stanno insieme da molto, ma a lei sembra un’eternità: “E’ solo un anno e mezzo, ma sembra molto di più: abbiamo vissuto tante cose, tante situazioni e per l’età che abbiamo siamo stati veramente bravi. Penso che ci sia un sentimento che si trova forse una volta nella vita”.

Con la voce rotta Paola aggiunge ancora: “Poi mi manca molto anche la mia famiglia: mio padre, mia madre, mio fratello. Tutti”. Sembra inconsolabile, al punto che Federico Rossi, che finora non aveva mai commentato sulla fidanzata al GF Vip, rompe il silenzio e le dedica un post.

Accompagna le sue parole con una foto che ritrae Paola addormentata dolcemente sul divano e scrive: “Mi manchi anche tu piccolo baco da seta... Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”. Fede la ama più che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/1/2020.