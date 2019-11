Paola Di Benedetto per colpa dello scherzo de Le Iene finisce il lacrime. L’ex Madre Natura, suo malgrado, vive per qualche ora un vero incubo. Accusata di furto, si dispera. Tutta colpa del diabolico Niccolò Torielli e della sua manager, complice della burla.

Il piano de Le Iene scatta in un negozio di Rimini, dove Paola Di Benedetto va a provare alcuni costumi per uno shooting. La manager, a sua insaputa, ruba scarpe e vestiti. All’uscita il metal detector suona e la mora imbarazzata non comprende cosa stia accandendo.

La manager confessa subito: “Ho preso io le cose". La Di Benedetto è sconvolta: “Ma puoi entrare in un negozio che ci fa da sponsor e fare queste caz*o di cose?”. Il servizio fotografico prende il via, tutto pare essere tornato alla normalità, ma non è così. Arriva l’assistente del fotografo con una cattiva notizia: comunica di aver chiamato le forze dell’ordine perché pare che qualcuna di loro abbia rubato.

Paola Di Benedetto impazzisce dalla rabbia interdetta ed esclama: “Ragazzi, avete rotto le pal*e tutti e due”. Poi rivolgendosi alla manager, sua omonima, dice perentoria: “Paola, dì quello che devi dire perché io me ne vado da qua a tempo zero”.

La manager decide di dare la colpa alla povera Paola Di Benedetto: “Diremo che le cose sono tue”. Il loro autista ci mette lo zampino e afferma addirittura che a rubare siano state entrambe. La 24enne crolla e comincia a piangere dietro gli occhiali. Tutto precipita con l’arrivo del poliziotto: la manager dà interamente la colpa alla fidanzata di Federico Rossi.

Paola Di Benedetto è atterrita, cerca di difendersi, mentre l’agente mostra il video delle telecamere. Viene accusata di complicità nel furto. “Non ero io, voglio un avvocato per favore!”, sottolinea esausta e impaurita.

Paola Di Benedetto ascolta il poliziotto dirle che rischia da 5 a 8 mesi di galera per aver rubato con la manager cleptomane. Chiama il papà affinché le cerchi un avvocato, crolla con l’arrivo di un giornalista intenzionato di scrivere la vicenda che la vede protagonista, un altro caso come quello di Marco Carta. L’ex naufraga dell’Isola lancia il microfono che ha davanti in piscina, è nel panico, a questo punto Le Iene decidono di svelarle che è tutto uno scherzo. Paola Di Benedetto piange: è in lacrime. “Mi avete fatto perdere 10 anni di vita”, precisa con la voce rotta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2019.