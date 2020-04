Paola Di Benedetto vince a sorpresa il GF Vip: lacrime e tanta commozione per la mora

Paola Di Benedetto vince a sorpresa il GF Vip. La bella showgirl e modella trionfa battendo nella finalissima del reality seguita da 4 milioni 543mila spettatori con il 23.17% di share il favorito Paolo Ciavarro: il televoto la premia con il 56% dei voti. Lacrime e commozione per l’ex Madre Natura, che dona tutto il montepremi di ben 100mila euro in beneficenza alla Protezione Civile, impegnata in prima linea nell’emergenza Coronavirus.

E’ una finale surreale quella del GF Vip in tempi di quarantena. L’immagine più pura la regala proprio Paola, splendida con l’abito vende con spacchi abissali che esaltano il suo corpo tutto curve perfetto. La mora 25enne ha il volto pulito e sincero e un sorriso che incanta. Nessuno o quasi si aspetta sia lei a trionfare, ma la ragazza fa fuori la concorrenza maschile a poco a poco.

VIDEO

Antonella Elia, che rimane nella Casa una volta eliminato Andrea Denver, è la prima a cadere tra i sei finalisti, battuta da Sossio Aruta. Ciavarro si salva contro Aristide Malnati. Paola Di Benedetto sconfigge incredula Patrick Ray Pugliese. In gioco ne rimangono tre, quelli sul podio.

Il pubblico decide si regalare solo il terzo posto all’ex Cavaliere di Uomini e Donne. Poi decreta che tra Paolo e Paola sia quest’ultima a meritare la vittoria del GF Vip. Alfonso Signorini si commuove, la Di Benedetto piange ed esulta. Anche Pupo le fa i complimenti e le augura un futuro radioso in tv.

I gieffini vip festeggiano a distanza con lei. Il fidanzato, Federico Rossi, da casa, celebra il primo posto della sua donna. Impazzisce di gioia. “Stanotte non riuscirò a chiudere occhio”, fa sapere nelle sue IG Stories. E’ orgoglioso di Paola Di Benedetto e le dedica un “ti amo” denso di sentimento.

Il cantante poi condivide con i fan una foto che la ritrae a letto, mentre dorme. Lui è ancora sveglio, con l’adrenalina a mille.

Paola Di Benedetto si riposa, poco prima, appena arrivata nella camera d’albergo dopo lo show, ancora incredula per aver vinto il GF Vip, scrive: “Non ci posso credere… Grazie Grande Fratello”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/4/2020.