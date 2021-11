Paola Ferrari: 'Diletta Leotta non è mai stata con Can Yaman, so che ha altri amori…’

Paola Ferrari è tornata ad attaccare Diletta Leotta. La conduttrice sportiva parlando della giovane collega ha anche affermato di sapere che quest’ultima non ha mai davvero avuto una relazione con l’attore turco Can Yaman. Ai microfoni di “Un giorno da pecora” ha detto: “L’ho vista l’altra sera con un look molto accattivante a San Siro, era molto carina. Can Yaman? Ma col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice”. “Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più. Un modello? No, siete lontani. Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”, ha aggiunto la 61enne.

Non è la prima volta che la Ferrari usa parole al vetriolo nei confronti della Leotta. All’inizio dell’anno parlando con ‘Il Giornale’ aveva accusato la 30enne di usare il suo corpo per fare carriera.

“Cosa penso di Diletta Leotta? Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare. Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina. Dei consigli? Ma è lei che deve darli a me: è ricchissima, famosissima, mica come me che ho fatto tanta fatica per così poco”, aveva fatto sapere.

“Continui così, faccia un sacco di soldi e se li goda. La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen”, aveva poi aggiunto.

