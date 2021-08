Paola Ferrari lascia la Rai: 'Dicono che sono vecchia...’

Paola Ferrari lascia la Rai. L’annuncio arriva inaspettato sulle pagine di Italia Oggi. La popolarissima conduttrice, volto storico dello sport che il prossimo ottobre compirà 61 anni, dice addio alla tv di Stato. “Dicono che sono vecchia”, spiega al quotidiano.

La Ferrari ha accompagnato la Nazionale di calcio italiana nella vittoria agli Europei, farà lo stesso ai Mondiali 2022, poi saluterà tutti. “Basta. Mi dicono che sono vecchia, accompagno la Nazionale in Qatar e poi saluterò tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano”. Paola è tra i soci della società di produzione.

I suoi programmi per il prossimo autunno sono ben chiari: “Di sicuro la Nazionale, il 2 settembre a Firenze e poi tre giorni dopo, a Basilea”. Al momento solo questo, la Rai ha perso i diritti della Champions League e della Coppa Italia e sta trattando con la Lega Serie A per quelli in chiaro sul campionato. “Non mi permetto di parlare dell’azienda anche se la perdita dei diritti è una ferita ancora aperta”, sottolinea la giornalista e conduttrice.

Paola Ferrari lascia, ma non prima di tirare l’ennesima stoccata a Diletta Leotta, che non ha mai risparmiato dalle critiche. Parlando del mercato dei giornalisti, con tanti spostamenti da Sky a Dazn, che ha preso tutta la Serie A, dice: “Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità. Certo, io alla sue età ero meno brava. Ma quest’anno avrà filo da torcere: da Mediaset arriva Giorgia Rossi, molto simile a Ilaria D’Amico”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/8/2021.