Paola Ferrari, 58 anni, è stata morsa da una medusa e dopo ben 5 giorni i segni sulla sua mano sono piuttosto evidenti come mostra lei stessa sul suo profilo Instagram.

Durante la vacanza al mare Paola Ferrari è stata attaccata da una medusa e l'ustione provocata a contatto con l'animale marino sembra non migliorare. Qualche giorno fa la giornalista ha mostrato sempre sul social la sua mano avvolta nella pellicola trasparente. Una protezione necessaria dopo la medicazione. Ma le cure a quanto pare non stanno avendo gli effetti sperati.

"La medusa mi ha colpito!", aveva scritto Paola Ferrari. I follower le avevano dato anche dei consigli per curare le ustioni. Sembrava un piccolo incidente che, però, a distanza di 5 giorni sta ancora dando problemi al volto della tv. Tanto che lei stessa manda un messaggio a quanti la seguono su Instagram: "Giorno 5. La situazione non migliora. Mi raccomando portate sempre con voi al mare il necessario per bloccare il veleno delle meduse. Particolarmente se avete bambini o la pelle delicata e chiara come me".

Tra i vari commenti anche quello di Alba Parietti, pure lei vittima di una medusa: "Morsa anche io", scrive.









Scritto da: Francesca Romana Domenici il 12/7/2019.