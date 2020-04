Si pensa che stando in casa sia difficile farsi male. Eppure Paola Perego poche ore fa è dovuta correre in ospedale. La conduttrice infatti ha subito una distrazione del quadricipite. A raccontarlo è stata lei stessa tramite social. Nel pomeriggio di giovedì ha pubblicato una foto in cui appare con le stampelle e la mascherina fuori al Concordia Hospital di Roma, in zona Garbatella. Accanto all’immagine ha scritto: “Niente mondiali per la Perego”. Nonostante il dolore e la prospettiva di dover stare ferma per parecchio tempo, Paola non ha quindi perso la voglia di fare ironia.

Nei commenti qualcuno le ha chiesto proprio cosa si sia fatta. Lei ha risposto: “Distrazione del quadricipite”. I più curiosi hanno cercato di sapere come si sia fatta male, ma non hanno al momento ricevuto risposta. Forse Paola stava pulendo casa, o magari si stava allenando nel suo appartamento romano per non perdere la forma fisica anche in lockdown.

Paola, oggi che è diventata anche nonna, ha raggiunto un equilibrio interiore anche grazie al marito Lucio Presta, ma recentemente la presentatrice 54enne ha raccontato che anni fa ha sofferto di attacchi di panico in maniera molto forte. “Ho sofferto per anni di attacchi di panico. E non mi vergogno a dirlo. Anzi, bisogna parlarne per condividere e per aiutare altri a non tenerselo per sé. Ricordo perfettamente il primo: ero in macchina, una Renault 4 rossa con il mio fidanzatino di allora, ho respirato, l'aria non è entrata, mi sono messa le mani in faccia e ho creduto di morire”.

Scritto da: la Redazione il 23/4/2020.