Paola Perego, dolori fortissimi per il Covid: ecco come sta

Paola Perego ha dolori fortissimi per il Covid. La conduttrice, dopo aver rivelato via web di essere positiva al Coronavirus, è rimasta lontana dai social per qualche giorno. Ora rompe il silenzio e racconta la malattia.

Paola Perego pubblica un selfie in bianco e nero dove si mostra allo specchio. Ha il volto sofferente e scavato, combatte con i sintomi del Coronavirus. E’ fortunatamente rientrata nella casistica degli asintomatici, ma non sta bene.

VIDEO

Nel post che accompagna la sua foto la presentatrice 54enne, moglie di Lucio Presta, scrive: “Nessuno di noi è invincibile davanti a questo virus. Fortunatamente, seppure positiva io sono un soggetto cosiddetto ‘asintomatico’. Dopo i primi giorni, tuttavia, dei sintomi sono comparsi: dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia”. Sente le sue energie al minimo e una fatica persistente e sfiancante che la debilita ogni istante della giornata.

“Grazie a Dio non sono stata colpita brutalmente dal COVID e posso restare nella mia casa ma nulla deve farci abbassare la guardia, perché mentre io vi sto scrivendo dalla mia camera da letto, ci sono tante, troppe persone chiuse in terapia intensiva”, sottolinea la Perego. Poi fa un appello: “Continuiamo a fare tutto quello che è necessario per preservare la nostra salute e quella degli altri. Torneranno i colori”.

Paola Perego, in isolamento nel suo appartamento a Roma, rimane in contatto con i propri famigliari a distanza. L’8 novembre avrebbe dovuto andare in onda con la sua nuova trasmissione pomeridiana, “Filo Rosso”, su Rai Due: per il ritorno in tv sarà costretta ad aspettare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/11/2020.