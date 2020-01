Paola Perego e Lucio Presta anche quest’anno hanno scelto il Kenya per trascorrere le vacanze di Natale e accogliere il nuovo anno al caldo. La conduttrice e il noto agente delle star sono volati a Malindi per rilassarsi nel resort dell’amico Flavio Briatore durante il break invernale. La notte di Capodanno i due, come tutti gli altri ospiti del Billionaire, si sono vestiti di bianco per celebrare l’arrivo del 2020 con il tradizionale party in riva al mare.

Nel paese africano insieme a Paola e Lucio ci sono anche i figli della 53enne, Giulia e Riccardo, nati dal matrimonio con l’ex calciatore Andrea Carnevale.

E anche Briatore, 69 anni, ha trascorso le prime ore del nuovo decennio con suo figlio, visto che Nathan Falco lo ha raggiunto all’equatore, mentre mamma Elisabetta Gregoraci ha brindato a Dubai in compagnia di alcuni amici, tra cui Barbara D’Urso.

Scritto da: la Redazione il 2/1/2020.