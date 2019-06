Paola Perego, 53 anni, il 21 giugno torna su Raiuno con "Non disturbare". La conduttrice, intervistata da Vanity Fair, ha però rivelato che sta vivendo un momento molto particolare e doloroso della sua vita privata. Suo padre è malato e lei, ha confessato, si sente impotente.

La moglie di Lucio Presta parlando degli imprevisti ha dichiarato: "Reagisco molto bene al momento, se devo avere un crollo magari ce l’ho dopo. Per me un problema equivale a una soluzione, immediata. Credo di non riuscire a gestire il senso di impotenza, tutto deve risolversi ora e subito". "Mi sto sentendo impotente perché mio padre, che ha novant’anni, è molto malato - ha spiegato la conduttrice - Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo".

Paola Perego ha anche parlato di Pamela Prati: "Se c'è un programma in cui non la vedrete quello è il mio", ha detto. Tra gli ospiti di "Non disturbare" ci saranno invece Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Sabrina Salerno, Paola Barale e Cristiano Malgioglio.