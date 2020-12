Paola Perego parla dopo la morte del padre: 'Fa davvero male’

Dopo l’annuncio della morte di Pietro Perego, padre della conduttrice Paola Perego, arrivato attraverso il profilo ufficiale dell’agenzia che fa capo al marito di quest’ultima, Lucio Presta, è adesso la stessa 54enne a parlare. Il noto volto tv ha condiviso sul social una foto in cui appare insieme al genitore, portato via dal Covid poche ore fa, e ha spiegato che il dolore è davvero forte e che in famiglia sono scorse molte lacrime.

“Non c’è mai un momento giusto per dirsi addio, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso. Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà”, ha scritto su Instagram. “Per fortuna però, a cullarci in questa tristezza ci sono i ricordi, ricordi di una vita intera, di giri in bicicletta, di filastrocche assurde cantante ai tuoi nipoti, di baci rubati quando nessuno ti vedeva, perché tu eri stoico ed eroico, e la tua dolcezza non la mettevi mai troppo in mostra”, ha aggiunto.

“Oggi abbiamo riso ripensando alle tue battute, abbiamo pianto pensando di non poter più sentire la tua voce, però adesso ti immagino sorridente papà, a pedalare sulla tua bici, godendoti il sole in faccia con quegli occhiali scuri che ti piacevano tanto, perché come dicevi tu, ti facevano sembrare un bel giovanotto”, ha proseguito. “Grazie a tutti voi che ci siete stati vicino anche solo con un pensiero, il vostro abbraccio è arrivato”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 28/12/2020.