Paola Perego positiva al Covid: ecco come sta

Paola Perego è risultata positiva al Covid. La popolare conduttrice via social rivela di aver purtroppo contratto il virus. Tra pochi giorni, l’8 novembre, avrebbe dovuto andare in onda con la sua nuova trasmissione pomeridiana, “Filo Rosso”, su Rai Due: ora il ritorno in tv potrebbe slittare.

"Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico”, scrive Paola Perego in un post condiviso con i fan su Instagram. “Meno male che facciamo tamponi a gogo! Forza Paola”, le fa eco il marito, il famoso manager di tanti volti televisivi Lucio Presta, che la incoraggia a non mollare.

Paola Perego al momento, seppur positiva al Covid, non presenta sintomi. E’ in isolamento nella sua casa, controllata dal medico. Spera di guarire presto. Ha tanta voglia di iniziare nuovamente la sua avventura in tv.

Solo pochi giorni fa era stata ospite di Barbara Palombelli a "Forum", dando la sua opinione in un caso in cui si parlava di attacchi di panico. La presentatrice in passato ha sofferto moltissimo per questo problema e da anni affronta un percorso terapeutico per stare meglio. Era parsa in ottima forma. Purtroppo il Coronavirus ora l’ha costretta a fermarsi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/10/2020.