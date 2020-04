La scorsa settimana Paola Perego si è procurata una lesione femore. La conduttrice nonostante la quarantena si è fatta molto male in casa. Adesso ha rivelato quale attività stava facendo quando ha subito la distrazione del quadricipite. Rispondendo alle domande di alcuni follower su Instagram ha fatto sapere: “Ho una lesione femorale, me la sono fatta facendo yoga, ho esagerato”. Sono ormai anni che la 54enne per tenersi in forma si sottopone a lunghe sedute di yoga o di gyrotonic. Gli effetti sono per lo più benefici, ma stavolta qualcosa è andato storto.

Era giovedì scorso quando sul social Paola si era mostrata con le stampelle e la mascherina mentre usciva da una struttura sanitaria dopo essersi sottoposta ai controlli che hanno confermato i sospetti sulla lesione muscolare. Pubblicando lo scatto che la ritrae mentre esce dal Concordia Hospital, in zona Garbatella a Roma, con un po’ di ironia aveva scritto su Instagram: “Niente mondiali per la Perego”.

E se adesso dovrà rinunciare del tutto ad allenarsi, almeno per qualche settimana, la moglie di Lucio Presta sa comunque come impiegare il suo tempo. Sta infatti lavorando al suo rientro in televisione. Sempre via social ha spiegato ai follower che le chiedevano quando potranno rivederla sul piccolo schermo, che all’inizio della prossima stagione televisiva comparirà nuovamente sulla tv di Stato. “A settembre torno in tv, in Rai”, ha annunciato, senza rivelare però di più sul format che la vedrà al timone.

Scritto da: la Redazione il 27/4/2020.