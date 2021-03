Paola Turani finalmente incinta: 'Una battaglia difficile, l'attesa è stata lunga'

Paola Turani piange di gioia: è finalmente incinta. L’influencer 33enne, una vera webstar, annuncia la sua gravidanza sul social: avrà il suo primo figlio col marito Riccardo Serpella. Poi nelle sue IG Stories, si fa vedere in lacrime e rivela: "Sto tremando”. La sua, come svela lei stessa, è stata “una battaglia difficile, l’attesa è stata lunga”, ma alla fine la cicogna è in volo.

Ha superato il primo trimestre di gestazione e così lo svela a tutti: aspetta un bambino. La bella bergamasca, modella, a soli 20 anni ha dovuto combattere contro un cancro al collo dell’utero causato dal Papilloma Virus. La malattia è alle spalle, come pure le cose brutte: ora è incinta, in attesa del bebè. Lo grida con grande felicità al suo milione e mezzo di follower. La maternità non è più solo un sogno.

Paola condivide una foto in cui il marito le accarezza il pancino, Gnomo e Nadine, gli adorati cagnoloni di casa, posano con la coppia. "In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose. Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme Ricky - scrive la Turani - Abbiamo capito che davvero ‘NIENTE È IMPOSSIBILE’…”.

“La vita quando meno te l’aspetti ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere... Nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così. Ed infine abbiamo avuto la conferma che l’amore è così importante da vincere su tutto, anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire”, rivela ancora l’influencer.

Poi aggiunge: “Quanto ho sognato questo momento, quanto... e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale. Tu. Siamo davvero tanto, tanto felici di condividere insieme a voi questa bellissima notizia: la nostra famiglia finalmente si allarga!”

Paola conclude: “Ci scoppia il cuore di felicità!!! PS: ammetto che non è stato facile non fare spoiler in questi 3 mesi, mmm… Ok forse qualcosina mi sono lasciata sfuggire. Insieme alla nostra famiglia, agli amici e a voi... Oggi si festeggia!”.

