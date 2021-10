Paola Turani ha partorito: sesso e nome del bebè

Paola Turani ha partorito, oggi, venerdì 8 ottobre, ha dato alla luce il suo primo figlio, frutto dell’amore con il marito Riccardo Serpellini. L’ex modella, ora influencer, 34enne condivide il primo scatto da genitore insieme all’uomo che ama. Rivela anche il sesso e il nome del bebè: è nato un bel maschietto, i due hanno deciso di chiamarlo Enea Francesco.

Ha dato alla luce il suo bambino a Bergamo, dove vive. Paola Turani prova una gioia incredibile mentre tiene stretto il piccolo. "8 ottobre 2021. Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e sopratutto di una felicità indescrivibile! Io sono già perdutamente innamorata di lui”, scrive.

Fino a ieri sera, la Turani aveva ironizzato sul parto che tardava, era arrivata alla 41esima settimana di gestazione. Poi la corsa in ospedale per dare alla luce il figlio.

Paola ha annunciato di essere incinta a fine marzo scorso. In un lungo post aveva confessato il dolore per una gravidanza che non arrivava. Col marito aveva deciso di risolvere con la Pma, la procreazione medica assistita. “Concepire per noi era impossibile”, aveva raccontato. Poi la scoperta che le ha cambiato la vita: una cicogna arrivata in modo naturale e le lacrime di commozione. “La vita quando meno te l’aspetti ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere... Nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così. Ed infine abbiamo avuto la conferma che l’amore è così importante da vincere su tutto, anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire”, aveva rivelato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2021.