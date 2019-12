Paolo Bonolis commosso sulla moglie in tv: 'Lei la mia famiglia. Ci difendiamo dalle cose della vita'

Paolo Bonolis è vicino alle lacrime quando parla della moglie in tv. A Domenica In, ospite di Mara Venier, è commosso: guarda un filmato in cui passano le immagini che lo ritraggono insieme a Sonia Bruganelli, conosciuta nel 1997 e con cui è andato all’altare nel 2002. La bionda 45enne gli ha regalato tre figli, Silvia, quasi 17 anni, Davide, 15, e Adele, 12. “Lei, la mia famiglia”, dice.

Paolo Bonolis racconta della sua carriera e esprime l’amore per i figli. Poi parla pure dell’amicizia con Luca Laurenti: “Luca è una sorta di fratello, nel vero senso della parola. E’ da trent’anni che stiamo insieme”. E' commosso e vicino alle lacrime quando manda il suo messaggio alla moglie. “Mia moglie, la mia famiglia", dice.

Po aggiunge: “Ci vogliamo bene, ci difendiamo dalle cose della vita e siamo contenti. Lei è una donna intelligentissima, adorabile, veloce, caparbia, ottima imprenditrice anche con la sua società”. Poi il suo riserbo prende il sopravvento e sottolinea: “Certe cose io preferisco non dirle”.

Il presentatore confessa: “La nostra canzone sarebbe “In my defence” (di Freddie Mercury, ndr). L’orchestra di Domenica In fa partire però “Your” di Elton John.

Dopo la precisazione di Bonolis, l'orchestra rimedia all’errore con “Stand by Me”. Il 58enne, istrionico come non mai, si improvvisa cantante e la intona. Il pubblico applaude con molto calore. Anche Mara sorride divertita ed entusiasta della sua performance.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2019.