Paolo Bonolis, la dedica social alla moglie Sonia Bruganelli scatena la polemica

Paolo Bonolis, di solito sempre distante dai social, decide di stupire tutti con una dedica appassionata alla moglie, Sonia Bruganelli. Il post del conduttore 60enne in poche ore scatena la polemica, arrivano le critiche feroci dei follower che esprimono il loro dissenso nei confronti della bionda produttrice 48enne, per sei mesi opinionista del GF Vip.

Bonolis condivide su Instagram una foto di Sonia fatta a Roma, durante la presentazione di un libro. Accompagna lo scatto con parole di profonda ammirazione per la madre di tre dei suoi figli. “Sarò sempre orgoglioso di te. Ricordalo”, esordisce con dolcezza Paolo.

“Sei su Mediaset infinity con un programma che hai voluto a tutti costi”, dice, riferendosi al format “I libri di Sonia”, in cui la 48enne commenta con gli autori alcuni dei volumi in uscita che più l’appassionano. “Sei un’opinionista al GF con le pal*e, sei una mamma bravissima ed una produttrice fantastica”, continua il presentatore.

“Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me”, conclude Paolo Bonolis.

La dedica scatena un vespaio. “Siamo onesti. Opinionista con le palle anche no. Troppo di parte e pure in modo troppo evidente. Per lei è esistita una sola concorrente e senza un valido motivo. Dai su. Bisogna essere obiettivi”, si legge tra i commenti. E ancora: “Paolo aggiungi: sei antipatica”; “Più che un’opinionista con le pal*e, è stata un’opinionista che ha frantumato le balle a tutti noi ed è stata di una saccenza e arroganza unica. Capisco che è la moglie, ma bisogna anche essere oggettivi”.

Tra gli utenti c’è addirittura chi mette in dubbio che Bonolis sia stato veramente l’autore del post: “A Bruganelli te scrivi i post da sola? Ma chi te sopporta sei pessima in tutto!”; “Ma figurati se Paolo scriverebbe tutto questo!!! A lui non piacciono per niente i social… sono complimenti che si fa la moglie stessa”.

C’è pure chi dà della ‘raccomandata’ a Sonia: “Caro Paolo però se era moglie di un magazziniere li non arrivava, mi spiace ma è solo grazie agli ambienti in cui bazzichi/bazzicate. Piove sempre sul bagnato”. In tanti pensano che Bonolis subisca la ‘sudditanza’ della consorte con cui divide la sua esistenza dal loro primo incontro vent’anni fa: i due poi si sono sposati nel giugno del 2003. Il conduttore, però, non replica.

Scritto da: la Redazione il 15/3/2022.