Paolo Bonolis sta per diventare nonno. Il noto conduttore avrà il suo primo nipotino tra pochi mesi. La figlia del 58enne, Martina Anne Bonolis, è infatti incinta. Lo ha annunciato lei stessa sul social. Pubblicando una foto con una salopette in cui si vedono le forme premaman, ha scritto su Instagram: “Il piccolo Garza arriverà a settembre e io sono una contadina incinta”. Garza è il cognome del marito, che si chiama Tito e che di professione fa il comico. E proprio quest’ultimo ha a sua volta condiviso sul social un’immagine in cui appare seduto sul divo accanto a Martina, che ha un pancino evidente. Anche il suo ventre però è prominente. “Lei è incinta? No, no, noi siamo incinti”, ha scritto con ironia.

Martina Anne si è spostata lo scorso autunno nello stato di New York. Paolo con il resto della famiglia è volato negli USA per starle vicino in un giorno tanto importante. Qualche mese prima, dopo essere stato alle nozze di Stefano, altro figlio avuto con la prima moglie, aveva raccontato: “Il giorno del matrimonio di Stefano ero molto emozionato e ora spero di diventare presto nonno. Poi, a novembre si sposa anche mia figlia Martina. Speriamo che gli altri aspettino un po'”.

Bonolis ha avuto i primi figli ‘americani’ insieme a Diane Zoeller. I due sono stati sposati dal 1983 al 1988. Per un lungo periodo il presentatore aveva un po’ perso di vista i suoi ragazzi, poi negli ultimi anni ha ricominciato a frequentarli. Nel frattempo dalla seconda moglie, Sonia Bruganelli, sposata nel 2002, ha avuto altri tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Scritto da: la Redazione il 15/4/2020.