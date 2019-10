Paolo Bonolis ha presentato il suo primo libro a Roma insieme alla moglie Sonia Bruganelli. La coppia ha incontrato alcuni fan del conduttore in un locale della Capitale. Il 58enne ha firmato molte copie della sua prima fatica letteraria, già vendutissima nelle librerie e online. Il testo si chiama ‘Perché parlavo da solo’ e racconta un lato poco conosciuto della star della tv italiana.

Nei giorni scorsi, facendo alcune interviste per il lancio del libro, Bonolis ha spiegato che il personaggio che intrepreta in tv non corrisponde alla sua vera personalità. “Il presentatore Bonolis che vedete in televisione, quello ‘caciarone’, è una maschera. È l’unica che ho e che mi corrisponde profondamente, alla perfezione”, ha detto a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. “Se non lavorassi in tv, non sarei in grado di esprimere questo lato giocoso e burlone del mio carattere”, ha poi aggiunto. Poi parlando della moglie 45enne, ha concluso: “Mia moglie è velocissima mentalmente”.

Scritto da: la Redazione il 4/10/2019.