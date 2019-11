Paolo Bonolis prende in giro il MoMa di New York, la moglie lo bacchetta

Paolo Bonolis prende il giro di MoMa di New York. Nella Grande Mela con la moglie, Sonia Bruganelli, il conduttore tv va a visitare il Museum of Modern Art, considerato il più importante museo di arte contemporanea al mondo, eppure davanti ad alcune opere non può fare a meno di ironizzare. La 45enne, che riprende tutto e condivide nelle sue IG Stories, lo bacchetta.

Sonia Bruganelli riprende Paolo Bonolis che, mentre visita il MoMa, osserva con aria piuttosto perplessa un’opera d’arte rinchiusa dentro una bacheca. “Chi l'ha fatta questa?”, domanda. Fuori campo la moglie elogia il pezzo e cerca di smorzare il giudizio del marito. Paolino però affonda: “Bella, ma perché? E’ una scatola del caz*o, con lo zucchero dentro e l’ovatta”.

VIDEO

Sonia Bruganelli invita Paolo Bonolis a moderare i termini, gli spiega che non deve valutare il mero oggetto ma l’idea dell’artista che nasconde, ma non lo convince. Il presentatore prende la sciarpa di lana che tiene in mano e dice: “Mo' attacco questo al muro e dico che è un'opera d'arte.”

La visita del MoMa di New York va avanti. Stavolta è un completo da uomo grigio appeso su una parete bianca ad attirare l’attenzione di Paolo Bonolis. “Io c'ho un armadio pieno di opere d'arte”, afferma dissacrante. “Non ti ci porto più qui, se non apprezzi l'arte... Infatti non è per tutti l’arte!”, ribatte subito Sonia.

I due arrivano davanti a un telefono in bachelite vintage nero. “Mo' questo... Voglio vedere che c'hai da dire... Questa è un'opera d'arte”, lo incalza la Bruganelli. “Stai scherzando? Questo è bellissimo, un telefono in bachelite, perfetto”, replica Paolo Bonolis. E aggiunge, riguardo all’opera d’arte: “Ne ho fatta una che non è stata apprezzata, un phon. Era la stessa cosa ma non me l'hanno apprezzata”. Lo sketch comico improvvisato è esilarante…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/11/2019.