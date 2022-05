Paolo Bonolis diventerà nonno bis: il figlio Stefano aspetta il suo primo bambino

Paolo Bonolis a soli 60 anni sarà già nonno bis: Stefano Bonolis, figlio del popolarissimo presentatore nato dalla relazione con Diane Zoeller con la quale il conduttore di Avanti un altro è stato sposato dal 1983 al 1988, aspetta il suo primo bambino. E’ la moglie a svelarlo sul social.

Candice Hansen sul suo profilo pubblica una foto in cui Stefano, chinato, le tocca con la mano il pancione bello evidente che sottolinea le forme da mamma della bionda. “Arriva baby Bonolis”, scrive. La coppia, che si è sposata a ottobre 2019, è entusiasta per la cicogna in volo.

Paolo Bonolis era già diventato nonno di Theodor il 18 settembre 2020. Il bimbo è nato in America, figlio di Martina Bonolis, sorella maggiore di Stefano, 40 anni, nata anche lei dal primo matrimonio del conduttore. Qualche tempo fa in tv a proposito del nipote aveva rivelato: “Sono nonno di un bambino ciccionissimo. L’unica cosa che non posso andare a trovarlo. Lui vive negli Stati Uniti e non ci possiamo vedere. E’ molto bello, si chiama Theodore”. La pandemia lo ha tenuto lontano, ma sicuramente si rifarà: ora i nipotini saranno due.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/5/2022.