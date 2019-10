Paolo Bonolis è volato a New York per le nozze del figlio Stefano. Il 30enne ha sposato Candice Hansen, americana originaria di Houston, una bella e sensuale ragazza a cui è legato da tempo.

I fiori d’arancio del figlio di Paolo Bonolis sono stati celebrati sabato 12 ottobre. Il matrimonio si è svolto allo Chateau at Coindre Hall, ad Huntington, New York, città dove Stefano vive con la neomoglie da tempo.

Paolo Bonolis è andato a New York per le nozze del figlio con tutta la sua famiglia. Il conduttore ha avuto il primogenito Stefano e la secondogenita Martina dalla psicologa americana Diana Zoeller, con cui è stato sposato per cinque anni, dal 1983 al 1988. Dalla sua attuale consorte, Sonia Bruganelli, ha avuto gli altri tre figli: Davide, Silvia e Adele.

Sono state nozze allegre e spensierate, con tanto del discorso in inglese del papà. La Bruganelli, la più ‘social’ di tutti, ha condiviso molti momenti del matrimonio su Instagram. “Un figlio che si sposa!”, ha sottolineato entusiasta la bionda, emozionata per il grande giorno di Stefano.

Sul web sono arrivati gli scatti che ritraggono la famiglia al completo in attesa della sposa, con tanto di hashtag #waitingforcandy.

Grande festa per tutti. Stefano, in tipico stile a stelle e strisce, durante i festeggiamenti, si è anche cimentato nel classico rito della giarrettiera, mandando così in visibilio tutti gli invitati.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2019.