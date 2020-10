Paolo Bonolis pazzo della moglie: 'E' bellissima, la sua estetica mi ha...'

Paolo Bonolis è davvero pazzo della moglie. Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, su Rai Uno, il conduttore di Sonia Bruganelli dice: “E’ bellissima, di lei mi ha colpito la sua estetica”. Non ha dubbi.

Sposato con la bionda produttrice 46enne dal 2002, Il presentatore 59enne ha parole dolcissime per Sonia. “Di lei mi ha colpito la sua estetica, naturalmente, mi è piaciuta subito. E’ bellissima. E poi mi ha colpito la sua freschezza e la sua velocità mentale, con cui continuiamo a convivere felicemente, raccontandoci, attaccandoci, confrontandoci e perdonandoci l’un l’altro”, sottolinea.

Paolo Bonolis con la Bruganelli al suo fianco non sa cosa sia la routine: “Noia? No, con cinque figli è abbastanza complicato annoiarsi”. Quando gli si domanda cosa la moglie gli abbia perdonato nel corso di tanti anni insieme, speiga: “La cosa più importante che Sonia mi abbia mai perdonato? La mia natura, me stesso. Ha fatto un forfait, ha preso il tutto e ha deciso di perdonarlo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2020.