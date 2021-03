Paolo Bonolis e le problematiche di salute della figlia: 'Con il sorriso si affronta meglio'

Paolo Bonolis si racconta a Il Messaggero. Parla del ritorno in tv con “Avanti un altro”, della sua lunga carriera, gli inizi e i tanti successi professionali raggiunti. Ancora una volta fa riferimento ai suoi adorati figli. Si sofferma su Silvia, la prima figlia avuta dalla moglie Sonia Bruganelli, mamma pure di Adele e Davide, e le sue problematiche di salute.

“La cosa più pesante della sua vita?”, chiede il giornalista. “Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, a 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”, risponde il popolarissimo conduttore.

Per Bonolis Silvia è “luce pura”. “Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore - ha spiegato in passato il presentatore 59enne in un’intervista a Gente - il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita”. Silvia grazie a un lungo percorso di riabilitazione, fatto di sedute di fisioterapia e logopedia, è migliorata moltissimo.

Nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno a metà febbraio scorso, Paolo Bonolis ha parlato proprio di lei. “Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare, che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti”. Davide e Adele non sono mai stati gelosi delle attenzioni che lui e la moglie le riservano, sanno che ne ha bisogno. Anche loro le sono affezionatissimi.

9/3/2021