E’ passato poco più di un mese dalle nozze del figlio Stefano. Paolo Bonolis però lo scorso weekend è tornato negli Stati Uniti per un altro matrimonio, quello della figlia Martina Anne, nata, come Stefano, dal suo primo matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller. La giovane si è sposata nel nord dello stato di New York con il comico Tito Garza.

Bonolis, 58 anni, è volato oltreoceano con la moglie Sonia Bruganelli, da cui ha avuto gli altri suoi tre figli, Adele, Silvia e Davide. Ed è stata proprio Lady Bonolis ha pubblicare sul social la foto più tenera dei loro giorni a stelle e strisce. Accanto a un’immagine in cui Paolo e la figlia si danno un bacio, ha scritto: “Il padre della sposa”. Poi ha pubblicato altri scatti in cui si vede la location da fiaba in cui si è svolta la cerimonia, tra foreste di abeti e fiocchi di neve.

Martina invece ha voluto pubblicamente ringraziare tutti coloro che le hanno fatto sentire affetto in questi ultimi giorni. Pubblicando una serie di immagini dei festeggiamenti, ha scritto sul suo profilo Instagram: “Un messaggio per tutti quelli che ieri sera erano con noi fisicamente o con lo spirito: ci sentiamo davvero molto amati. Grazie per il vostro supporto, grazie per il sostegno che ci date. Ci sentiamo più fortunati di quanto non avremmo mai potuto immaginare. Grazie ancora”.

Scritto da: la Redazione il 25/11/2019.