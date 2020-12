Paolo Brosio bacia in diretta la fidanzata 22enne: guarda

Paolo Brosio bacia in diretta la fidanzata 22enne. Il giornalista 64enne devoto alla Madonna ‘limona’ con la baby Maria Laura De Vitis in tv, a Live - Non è la D’Urso. I due sono ancora una volta ospiti, seduti sul divano a ‘difendersi’ da nuove accuse sul chiacchierato rapporto. In collegamento con loro c’è Diego, un giovane imprenditore con cui la modella è stata paparazzata a Milano. Il ragazzo dichiara di averla a sua volta baciata mentre Brosio era al GF Vip.

Maria Laura nega tutto, Paolo Brosio al suo fianco è sereno. Si dice innamorato, preso dal rapporto con la De Vitis. Così provoca Diego. “Il tuo bacio? Un due di picche. Questo è un bacio", sottolinea, poi si gira verso la sua bella e la bacia alla francese, senza alcun problema nel mostrarsi così.

Avvenente, con le curve al posto giusto, Maria Laura De Vitis, 22 anni, lunghi capelli neri e grandi occhi verdi, nel suo profilo Instagram si definisce modella ed influencer e vive a Milano. Sono decine le foto che la ritraggono in posti da favola e testimoniano una vita piuttosto lussuosa. Fabrizio Corona, intervistato da Mow, ne parla come di una sua ‘creatura’: l’avrebbe ‘addestrata’ per parlare della storia con il giornalista e avere così assicurata molta visibilità. In tv di tutto questo non si fa menzione.

Paolino la bacia con grande trasporto e lei ci sta, in barba agli anni che li separano all’anagrafe. La telenovela continua, con Soleil Sorgé che promette audio scottanti in cui la De Vitis direbbe la verità su Brosio e la loro storia ‘fittizia’. Appuntamento alla prossima puntata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/11/2020.