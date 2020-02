Clizia Incorvaia cede finalmente al fascino di Paolo Ciavarro. Durante il weekend al GF Vip tra i due arriva il primo bacio. Il 28enne si lancia e in giardino fa capitolare l’influencer. La passione sembra prevalere, anche se, nelle ore successive, inevitabili i sensi di colpa e le paranoie dei due, preoccupati dalle reazioni all’esterno di chi li guarda.

Intorno alle 3 del mattino, complice qualche bicchiere di vino in più, mentre sono in giardino, Clizia Icorvaia e Paolo Ciavarro si regalano un primo bacio appassionato e il GF Vip s’infiamma. La neo coppia poi si nasconde sotto le coperte e le effusioni continuano, al punto che il ragazzo dopo ben 40 minuti di intimità, sussurra: “Ora io come faccio a uscire da qui… è troppo grosso… io non voglio più uscire”.

Il primo bacio e tutto quel che avviene dopo sconbussola Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro avrebbe confessato ad Andrea Montovoli che la siciliana potrebbe essere la donna della sua vita. Clizia, confrontandosi con Andrea Denver, rivela: “Quando scatta è così… tutto tranne che razionale, ti senti come un’adolescente alle prime armi”. Ma i sensi di colpa sono dietro l’angolo.

La Incorvaia fuori dalla Casa ha lasciato qualcuno ad attenderla, anche se frequentava questa persona solo da un mese. Ha anche una figlia piccola, Nina, 4 anni, ad aspettarla e sta vivendo una separazione non certo senza complicazioni. Paolo pure pensa a tutto quel che circonda la loro possibile storia d’amore e qualche tentennamento c’è.

“Sai vero che sarà un casino?”, le dice Paolo Ciavarro. Clizia quasi fatalista replica: “Sì, però cosa devo farci?”. Eppure è preoccupata. Da quando le è stato detto che dovrà esibirsi nuovamente in una prova di canto con gli altri inquilini, vedendo nell’elenco dei brani papabili “Dedicato a te” di Le Vibrazioni, teme che l’ex marito possa fare capolino al reality.

Spera che Francesco Sarcina, con cui non è in buoni rapporti, non si faccia vivo al GF Vip. La 33enne si sfoga con gli altri, terrorizzata all’idea: “Spero che non entri, altrimenti vado via". E aggiunge: ”Sembrerebbe una pagliacciata, anzi lo dico è proprio una pagliacciata, lo farebbe solo perché è pagato profumatamente. Io credo che non lo faccia, ma non si può mai sapere cosa scatta in una persona, tante cose sono accadute nella mia vita che pensavo non potessero avvenire. Prima ero categorica, adesso non mi meraviglio più di nulla. Non voglio brutti scherzi, altrimenti sono io che me ne vado”. Sono moltissimi i pensieri che la sovrastano al reality show.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2020.