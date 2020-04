Paolo Ciavarro e Clizia incorvaia spiegano cosa fanno quando gli ormoni vanno fuori controllo ora che si sentono solo tramite videochiamate, bloccati rispettivamente uno a Roma e l’altra in Sicilia, dopo la fine del GF Vip. Il fascinoso 28enne e la bella 39enne hanno un metodo tutti loro per raffreddare i bollenti spiriti.

Paolo non dà le testate al muro al momento e anche Clizia si contiene. La voglia di intimità è tanta, ma bisognerà attendere. Intanto quando il desiderio diventa incontenibile, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro pensa a Totti, la bionda influencer guarda le scarpe online, così confidano a Chi.

“Lasciamo perdere questo discorso”, quasi implora Ciavarro. La Incorvaia però svela cosa fa il fidanzato quando gli ormoni vanno fuori controllo, le basta dire un nome: “Totti”. “Clizia zitta”, ribatte Paolo. Ma l’ex moglie di Francesco Sarcina svela il suo segreto: “Quando lui sta così persa a Francesco Totti. Io vado online a guardare le scarpe”. Da romanista doc, viene salvato idealmente dalla sua passionalità solo dall’ex capitano giallorosso.

I due sono “perdutamente in questa storia”. “Non ce la facciamo più”, sottolinea Paolo. La differenza d’età per loro è irrilevante. “Io questa differenza non l’avverto né mentalmente, né psicologicamente, né fisicamente. L’ammetto, se fossi sembrata molto più grande di lui, sì, mi avrebbe dato fastidio. E poi penso che ci sono coppie davvero male assortite e hanno più o meno la stessa età. Inoltre, come dicevo, lui ragiona come uno di novant’anni, quindi è perfetto. Più che agli anni, ho pensato al fatto che ho una bambina e una separazione in corso…”, spiega Clizia.

“Differenze? Ma io sono forte del sentimento che provo, la differenza d’età non l’ho mai avvertita. Sul resto, ma mia madre si è messa con mio padre alla fine di un matrimonio, con un figlio, non è che non ci si possa innamorare di nuovo. E non c’è niente di strano”, precisa ancora Paolo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2020.