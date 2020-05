Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dopo la figuraccia in tv i social li massacrano: 'Avete fatto una figura di mer*a'

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dopo la figuraccia in tv, vengono attaccati pesantemente. Sui social li massacrano. Barbara D’Urso li sbugiarda svelando in diretta che quello non è, come lei invece credeva, il loro primo incontro. Il web insorge contro la coppia. “Avete fatto una figura di merd*a”, gli scrivono i follower. E ancora: “Burattini!”.

Il bel 28enne e l’influencer 39enne non rispettano i patti con Mediaset e la D’Urso stessa. Paolo e Clizia avrebbero dovuto incontrarsi per la prima volta dopo la lunga quarantena vissuta uno a Roma e l’altra in Sicilia, proprio sull’isola della bionda il 24 maggio, ieri sera. Ciavarro, arrivato il terra sicula quindici giorni prima, è dovuto restare in isolamento attenendosi alle regole prima della reunion. Purtroppo però non è così che è andata. Ciavarro e la Incorvaia si sono già incontrati il giorno prima: hanno posato insieme in uno shooting per un famoso settimanale che gli regalerà la cover.

VIDEO

“Da quanto non vi vedete, dal 24 febbraio? Ho voluto chiedervi conferma perché in camerino stasera mi è arrivata una notizia. Ho detto: 'Non ci voglio credere'. La notizia è che voi vi siete già incontrati per fare un servizio fotografico per la cover di un famoso giornale”, domanda ai due Barbara D’Urso. Il figlio di Eleonora Giorgi cincischia. L’ex moglie di Francesco Sarcina alla fine confessa: “Lui ha fatto i 14 giorni di quarantena, che sono stati interminabili. Ha fatto il tampone ed era negativo. Poi ieri abbiamo fatto questo incontro, è vero. Siamo due giovani amanti, non ci vedevamo da tre mesi e abbiamo fatto questa trasgressione. Ti assicuro che le lacrime di Paolo sono vere”.

La conduttrice ascolta contrariata e alla fine li bacchetta: “Allora per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico. Capisco che volevate sognare i vostri fan, ma io ci sono rimasta male. Sono dalla vostra parte, ma mostrare alla gente una cosa finta… Stiamo organizzando questa cosa da tempo, se avessi saputo che vi eravate già rivisti lo avremmo fatto in modo diverso”. L’incontro va avanti, ma la D’Urso non è contenta di quel che è accaduto. Sui social intanto si scatena un vero uragano.

“Che figura di me..a. Pessimi”, scrivono molti utenti sotto il video postato da Clizia in cui si fa vedere mentre balla spensierata col moroso. “Festeggiate le figure di mer*a?”, sottolineano altri. E ancora: “C’è poco da festeggiare”; “La favola è iniziata ieri... Festeggia la fine della vostra carriera mediatica.. Unfollowate sti poveracci”; “Vergognati, cretina”; “Ma ancora non siete andati a nascondervi dopo la figura di mer*a che siete riusciti a fare?”; “Che figura di mer*a, falsi! Due burattini”.

Clizia e Paolo non replicano alle accuse e agli insulti, forse si faranno scivolare addosso quella che considerano semplicemente un’ingenuità. La polemica però continua e Barbara D’Urso forse se la sarà legata al dito: non ama essere presa per i fondelli.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2020.