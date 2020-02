Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, presentazioni ufficiali in famiglia al GF Vip ma poi...

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia appassionano i fan con la loro storia d’amore al GF Vip, così durante la dodicesima puntata del reality show ecco arrivare le presentazioni ufficiali in famiglia. Nella Casa entrano Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, orgogliosi genitori del 28enne. Alfonso Signorini inneggia al bel momento, peccato che però non vada tutto come dovrebbe… Così Clizia va in crisi, Paolo pure e la mamma apprensiva sul social si sfoga e si dice triste e avvilita.

L’attrice, affettuosa con il figlio, manifesta titubanze sul rapporto del ragazzo con l’influencer. “Non posso più guardare il GF Vip perché state sempre a baciarvi. Di notte siete sempre a letto, avvinghiati. Ci sono migliaia di ragazzi che vi guardano. Protezione di sé, mi raccomando”, sottolinea Eleonora Giorgi a Paolo.

Mentre papà Massimo non si impiccia, mamma Eleonora è fin troppo presente. Il conduttore del reality svela le dichiarazioni che la 66enne ha rilasciato a Chi: "In tutta sincerità non credo siano innamorati. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo”.

Clizia ascolta tutto mentre è nel Confessionale, poi entra per le presentazioni ufficiali in famiglia, ma alla Giorgi confessa: “Dopo la tua intervista, mi è presa male. Sto vivendo qualcosa che non mi aspettavo di vivere". Ciavarrino è fortemente imbarazzato, invita la mamma a uscire dalla Casa con gentilezza, ma poi aggiunge rivolgendosi alla Incorvaia: "Poteva farsi i fatti suoi. Non capisco perché. Può evitare, semplicemente. Mi dispiace, per l’imbarazzo”.

Non torna tutto a posto. Durante la diretta, al momento delle nomination, Clizia in Confessionale, prima di fare un nome, parla dei suoi dubbi. "Paolo non ha niente da perdere, io sì. Ho una separazione in corso e un giudice che starà osservando quello che succede e la mia bambina a casa. Non posso avere la stessa leggerezza di Paolo”, confessa. Signorini la rincuora, ma la crisi è evidente.

Anche Paolo Ciavarro non vive un momento sereno nella Casa. Eleonora Giorgi, sul social, dopo il suo ingresso al GF Vip, nella notte, si sfoga: “L’ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono qui veramente avvilita. Non è rimasto male per il mio incontro con lui, ma di scoprire quell’intervista. Lui ignora che dopo il sui bacio, sono usciti centinai di articoli, migliaia di tweet, un sacco di video su Instagram. Io ho rifiutato qualsiasi intervista. L’unica che ho dovuto accettare è quella di Chi, che è di Signorini”.

La bionda si giustifica e continua: “Invece lui pensa che io sia stata invadente, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato. Con Clizia, che è stata fin troppo gentile con me, si sono sentiti invasi, e non hanno capito che sono sotto gli occhi di migliaia di persone. Sono molto triste e, vi prego, non mandatemi più quei messaggi. Lo so anche io”. E’ davvero dispiaciuta per non essere stata compresa dal figlio e dalla 33enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2020.