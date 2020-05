Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia svelano com'è andata la prima notte insieme: hanno consumato?

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia svelano com’è andata la loro prima notte insieme. I due hanno recuperato il tempo perso, dopo aver aspettato più di 70 giorni per ritrovarsi completamente. Hanno consumato? La loro intimità è stata bollente…

Lontani, obbligati dalla quarantena nei loro luoghi di residenza, hanno avuto tempo per conoscersi meglio dopo il GF Vip, che ha visto nascere il loro forte innamoramento: le lunghe videochiamate li hanno aiutati. “L’attesa è più erotica dell’atto stesso”, puntualizza la bionda influencer 39enne a Chi. Paolo, appena è stato possibile, è partito da Roma e l’ha raggiunta in Sicilia, formalmente per motivi di lavoro. Ha dovuto attendere altri 14 giorni, in isolamento, per poter riabbracciare la sua bella.

“Che passione, io mi sono emozionata ed è stato molto… E’ stato pazzesco, ha confermato tutto quello che avevo sentito già al primo bacio e…”, confessa la Incorvaia parlando della loro prima notte insieme. Ciavarro, che ama tenere il privato per sé, quasi la blocca: “Clizia, possiamo parlare solo di intensità?”.

Clizia Incorvaia è un fiume in piena, però, difficile impedirle di parlare: “Diciamo che già da quel primo bacio (nella Casa del GF Vip, ndr) io avevo capito che c’era chimica fra di noi e poi, e poi…da quel primo bacio io ho subito sentito… MI sono detta: ‘Hai capito qua Paolino il pariolino che mi sembrava uno di Azione cattolica?’”.

I due si sono rivisti a cena: “Una cena durata fino alle sette di sera del giorno dopo. Che cena”. La Incorvaia rivela tutto. Sono felici, al settimo cielo, anche se vogliono procedere per gradi.

Paolo Ciavarro al momento si godrà Clizia, ma non incontrerà sua figlia, Nina, 4 anni, nata dal matrimonio della siciliana con Francesco Sarcina: “Nina non l’ho ancora incontrata. E sarà quando sarà, anche fra tanto tempo. E in ogni caso, sarà con tutta calma, io sono figlio di separati e so come funziona con i nuovi compagni, sono stato un bambino piccolo anch’io”.

Hanno voglia di viversi entrambi, di fare cose normali, come prendere un caffè insieme. Sulle foto fatte prima di farsi vedere insieme da Barbara D'Urso in tv e la relativa figuraccia, Clizia precisa: “Ma non ci abbiamo neanche pensato, come tutte le persone innamorate, appena è finita la quarantena ci siamo visti. Ma chi non avrebbe fatto così? Poi la sera dopo eravamo insieme in tv? Certo, eravamo ancora insieme, finalmente insieme e lo saremo per molto tempo ancora, alla faccia delle malelingue”.

Riabbracciarsi ha significato molto: ha confermato il romanticismo e l’intesa. Paolo Ciavarro ne è sicuro: “E’ amore! E’ amore, ma certo che è amore, ma sì, sì, è amore, è amore e basta. Amore: così mi sa che me la cavo meglio che mettendo insieme tante parole”. Anche la Incorvaia non ha dubbi: “E’ un amore grande”. E aggiunge: "In passato ho sbagliato. E non sbaglio più. Ora so che uno non deve essere problematico per essere attraente. Anzi”.

