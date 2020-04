Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia scalpitando per riunirsi. La coppia si è conosciuta all’interno della Casa di Cinecittà, ma dopo l’eliminazione di lei non si è più potuta vedere. Durante il ‘Grande Fratello Vip’ si sono scambiati baci e qualche effusione, ma sotto le telecamere non hanno potuto vivere a pieno l’intimità. Programmavano di farlo una volta usciti dal reality, ma la pandemia ha scombussolato i loro desideri e i loro piani. Adesso via Instagram hanno raccontato come stanno vivendo questa situazione di attesa.

“Ho trovato la cosa più bella che ci sia. Ho vinto. Non me lo sarei mai aspettato. Siamo tornati un po' quindicenni là dentro. Sono l'ultimo dei romantici. Non mi vergogno di esserlo”, ha spiegato il 28enne. Poi ha rivelato che sia la mamma Eleonora Giorgi che il papà Massimo Ciavarro sono contenti che Clizia sia entrata nella sua vita: “E' stata approvata dalla suocera. Sta andando tutto alla grande. Sono molto felice. Anche papà è contento. Io sono orgoglioso di avere due genitori come loro. Non smetterò mai di dirlo”.

La distanza da una parte allunga quella sensazione di piacere dettata dall’attesa, dall’altra è molto frustrante, visto che tra di loro c’è parecchio “pepe”. “La chiamo. Ci stiamo sentendo tantissimo a telefono, messaggi. Procede tutto a gonfie vele. C'è molto pepe. Scherziamo molto, è un aspetto molto bello del nostro rapporto. La birretta a Fregene mi auguro di andarla a prenderla prima o poi. Avevamo già organizzato e programmato viaggi. Dobbiamo rimandare a data da destinarsi. Volevamo andare a Lisbona”, ha aggiunto lui. “Ognuno di noi ha il proprio passato. Noi partiamo da adesso. Non è un problema assolutamente. Sono pronto a vivermela. Non vediamo l'ora. Stiamo impazzendo”, ha quindi concluso.

E sempre via social anche la 39enne ha espresso desideri e sensazioni molto simili: “Mi manca tantissimo, è frustrante, castrante, straziante non poterlo vivere. Ma è anche sognante. Quest'attesa, questo sogno, questo desiderio sta rendendoci uniti, coesi e vogliosi di incontrarci. Mi verrebbe voglia di volare in mongolfiera, di andare in zattera per arrivare da lui. Io non vedo mai i problemi. Penso che a tutto ci sia una soluzione”.

Clizia è grata per il fatto di aver trovato un ragazzo che non è spaventato dalla sua situazione familiare, visto che ha alle spalle un matrimonio naufragato tra accuse reciproche, quello con Francesco Sarcina, e anche una bimba, Nina, di 4 anni. “Sono felice perché stiamo vivendo una storia romantica, bellissima. Era da tempo che non ero così felice, romantica. Lui è come me. Parliamo la stessa lingua. Un altro uomo, sentendo la mia storia ingombrante, sarebbe scappato. Lui, invece, no. Non era preso dalla bella figurina ma anche dalla mia anima. Lui sapeva benissimo a cosa andava incontro. Li ho capito che è un uomo riservato ma con due attributi così che non ha bisogno di ostentare dietro falsi atteggiamenti”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 19/4/2020.