Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno festeggiato sette mesi di relazione. La coppia ha deciso di concedersi una romantica serata tete-a-tete nella Capitale. Ha scelto un ristorante con una bellissima terrazza con vista sul Colosseo: quale modo migliore per brindare ad un amore che sembra sempre più promettente?

Entrambi hanno condiviso delle foto in cui appaiono abbracciati con il monumento più famoso d’Italia sullo sfondo. In un’immagine postata da Clizia la coppia si bacia con passione. Vicino allo scatto la modella 39enne ha scritto: “Accanto a te, brillo sempre”. “Ciavarro sei stato accontentato, indosso il tuo abito preferito”, ha poi continuato.

Paolo ha invece aggiunto solo una parola, ma molto eloquente: “Amor”.

La coppia, che si è conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip durante l’ultima edizione del reality, andata in onda tra l’inverno e la primavera scorsa, sembra fare proprio sul serio. Recentemente ha però spiegato di essere un po’ frustrata per il fatto che dopo l’estate vedersi sarà più difficile. Lei infatti lavora principalmente a Milano, mentre lui vive a Roma e qui porta avanti la sua professione tv. “Da settembre ci vedremo nei weekend. Ma che fatica, però”, hanno spiegato dopo aver passato tutta l’estate fianco a fianco, in vacanza tra la Sicilia, la Capitale e le Alpi.

9/9/2020