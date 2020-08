Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si preparano a una storia a distanza da settembre: 'Che fatica!'

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia vivono il loro amore, nato nella Casa del GF Vip, e appena possono si vedono, correndo avanti e indietro per l’Italia. I due, però, da settembre, dopo le vacanze, quando il lavoro riprenderà con ritmi sostenuti, si preparano a una storia a distanza. In coro, intervistati da Chi, precisano: “Che fatica!”.

“Da settembre ci vedremo nei weekend. Ma che fatica, però”, sottolineano Paolo e Clizia. Ora più di quattro giorni senza riabbracciarsi non riescono a stare, ma, vivendo lontani, lui a Roma e lei a Milano, dovranno farci il callo.

E’ la prima volta che provano sentimenti così intensi. Ciavarro ne è certo. “Anche per me, nonostante io abbia già vissuto un’altra vita, mai avuta questa sicurezza e questa connessione profonda”, gli fa eco l’Incorvaia.

La bionda influencer poi, quando le si chiede se abbia presentato il fidanzato alla figlia di 4 anni avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, spiega: “Nina è serena. E ho fatto in modo di non farli incontrare da soli, ma sempre con degli amici, per non crearle confusione. La priorità per me, anzi, per noi, è rispettare i suoi tempi”. La 39enne ci va con i piedi di piombo con la bimba, nonostante l’ardore che prova.

Paolo Ciavarro a settembre tornerà a Forum. Clizia strizza l’occhio alla tv, ma anticipa che continuerà a fare la stilista: "Per prima cosa vorrei fare una capsule collection di scarpe, ovvio, con il tacco 12”. La coppia non esclude, però, un futuro insieme nel piccolo schermo.

Il 28enne quando deve parlare di un momento difficile trascorso in passato, rivela: “Ho avuto altre storie anche io e la più importante è stata l’ultima, sono stato fidanzato cinque anni e ho anche convissuto. Quando una relazione finisce è sempre un fallimento, ma in una coppia deve esserci una progettualità... Grandi sofferenze, però, no, e sono sempre riuscito, se possibile, a lasciarmi bene”. Ora è felice.

Proiettandosi con Clizia nel futuro prossimo, tra un anno, Paolo non mette limiti alla Provvidenza, anche se non vuole fare programmi precisi: “Lasciamo fare al tempo”. Clizia lo punzecchia: “Ma se lui due giorni dopo che eravamo in Casa mi diceva: ‘Mi piacerebbe avere un figlio’. E io: ‘Che bello questo progetto che hai con la tua fidanzata’. E lui subito: ‘No, no, non ce l’ho la fidanzata’. Mi ha colpito molto, Paolo vuole la famiglia, ma non ci sono più manco le donne che ti fanno questi discorsi qua”.

