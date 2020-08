Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi protagonisti di un nuovo programma tv: ecco quale

Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi si ritrovano insieme: saranno protagonisti di un nuovo programma tv. I tre concorrenti del GF Vip inizieranno una nuova avventura su Italia 1, come anticipa il settimanale Chi.

Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto, rispettivamente medaglia d’argento e medaglia d’oro all’ultimo Grande Fratello Vip, insieme a Giulia Salemi, nel cast del GF Vip 3, saranno al timone di “Disconnessi”. Nella trasmissione, come scrive il giornale, gireranno e racconteranno l’Italia e i suoi luoghi più belli. Felicemente uniti, parleranno pure di giovani e tendenze. Il programma, che avrà una veste patinata e accattivante, andrà in onda dopo il telegiornale, Studio Aperto, quindi nella fascia preserale, nel weekend.

Giulia Salemi sul social, nelle sue IG Stories, pubblica uno scatto che la ritrae con gli altri due ex gieffini vip e scrive sibillina: “Attenti a quei tre”. Ci pensa però il rotocalco diretto da Alfonso Signorini a svelare quel che fa gioire la modella e influencer italo-persiana 27enne, ex di Francesco Monte. L’autunno si annuncia ricco di sorprese per lei, il biondo figlio 28enne di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro legato ora a Clizia Incorvaia e l’ex Madre Natura 25enne, sempre felicemente fidanzata con Federico Rossi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2020.