Paolo Maldini e il figlio Daniel positivi al Coronavirus: 'Il fisico combatte contro un nemico sconosciuto'

Paolo Maldini e il figlio Daniel, 18 anni, sono risultati positivi al Coronavirus. L’ex capitano del Milan 51enne al Corriere della Sera racconta la sua esperienza e quella del secondogenito che ha già esordito con la maglia rossonera. “E’ un virus nuovo. Il fisico combatte contro un nemico sconosciuto”, sottolinea.

Lo sportivo è convinto che anche sua moglie e il figlio più grande, Christian, siano stati contagiati, prima di lui e Daniel. Potrebbe averlo preso da loro. “Mia moglie ha avuto un’influenza molto lunga, molto strana, è stata tre settimane a letto. Prima ancora, verso metà febbraio, il nostro primogenito, Christian, che ha 23 anni e vive con noi, ha avuto una brutta influenza, in famiglia forse è quello che è stato peggio di tutti. Io ho avvertito i primi sintomi giovedì 5 marzo”, spiega Maldini.

Ora va molto meglio: “Sto abbastanza bene. Il peggio è passato. Ho ancora un po’ di tosse. Secca, come sente. Ho perso gusto e olfatto, speriamo tornino. È stata come un’influenza un po’ più brutta. Ma non è una normale influenza. I dolori sono particolarmente forti. E poi senti come una stretta al petto… E' un virus nuovo. Il fisico combatte contro un nemico che non conosce”.

Paolo Maldini descrive i sintomi del Covid-19: “Dolori alle articolazioni e ai muscoli. Febbre: mai più di 38 e mezzo. Il giorno dopo, venerdì, sarei dovuto andare a Milanello, e sono rimasto a casa. Ho saltato anche Milan-Genoa”. Quando è stato male è stato fortunato: non ha mai avuto difficoltà respiratorie. All’inizio non ha fatto il tampone, pensava solo all’influenza, poi ha scoperto che un suo amico era positivo, così martedì scorso si è sottoposto al test, come pure la sua famiglia.

Sa che a lui è andata bene, a differenza di altri con conseguenze ben più gravi. E’ confinato da diciotto giorni con la sua famiglia. Sul figlio dice:”Ha dolori e febbre. Ma è talmente giovane… Mi pare che in famiglia sia quello che l’abbia presa in forma più leggera. Mia moglie e Christian hanno fatto il tampone e sono negativi. Ma siamo convinti che pure loro abbiano preso il virus, e ne siano già usciti”.

Paolo Maldini al quotidiano spiega pure che tipo di precauzioni sono state prese in casa: “Riuscire a isolarsi del tutto in famiglia è molto difficile. Abbiamo cercato di mantenere le distanze. Ognuno dorme nella sua camera. Ma pranzo e cena li facciamo tutti insieme. Prima era il momento in cui ognuno doveva scappare, chi al lavoro, chi all’allenamento… Questa esperienza ci ha riuniti”.

