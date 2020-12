Paolo Rossi, furto in casa durante il funerale: la moglie rivela che le hanno portato via...

Federica Cappelletti è sconvolta per il furto in casa durante il funerale del marito Paolo Rossi, che si è svolto sabato 12 dicembre a Vicenza. La giornalista e scrittrice 48enne, che con il campione del mondo 1982 morto a 64 anni per un tumore ai polmoni ha avuto le adorate Maria Vittoria e Sofia Elena, a La Repubblica rivela quello che le hanno portato via e si scaglia contro i malviventi: “Vigliacchi, come hanno potuto? Hanno voluto sporcare il nostro lutto. È stato un dolore nel dolore. C’è un disordine che fa male. Ma ogni cosa tornerà a posto. Questa è la nostra casa”.

I ladri sono entrati nella tenuta dove viveva con la sua famiglia a Bucine, vicino ad Arezzo,. Federica Cappelletti è rimasta pietrificata. Hanno rubato gioielli, ma non solo. “L’oggetto a cui tenevo di più era l’orologio che Paolo indossava tutti i giorni, per fortuna i trofei ci sono ancora tutti, così le maglie e i ricordi. Ma ci vorrà del tempo per capire davvero cosa ci hanno portato via”, spiega al quotidiano.

Poi confida come si è sentita: “Addolorata, sconvolta. Hanno voluto infangare la cerimonia dell’addio di un uomo amato da tutti. Sciacalli del dolore. Ma permetterò a queste miserie di oscurare il fiume d’amore che ha circondato Paolo e noi in questi giorni. Paolo non l’avrebbe voluto. Lui riusciva sempre a sorridere alla vita. Anche durante la malattia".

E’ devastata dal lutto, ma sa che deve andare avanti, anche se “adesso sarà dura alzarsi la mattina senza di lui”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/12/2020.