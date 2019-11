Paolo Ruffini conferma la crisi: momento down con Diana Del Bufalo

Paolo Ruffini conferma la crisi con Diana Del Bufalo. Il comico livornese e la compagna vivono un ‘momento down’, così lo definisce lui.

Negli ultimi giorni Diana Del Bufalo ha confessato il suo periodo non facile. Ha svelato che è la psicoterapia ad aiutarla molto. La 29enne attrice, cantante e conduttrice tv non ne ha fatto mistero, mostrandosi sul social anche in lacrime. In molti hanno subito pensato a un malessere scatenato da una crisi con Paolo Ruffini. Ora è lo stesso attore, regista e conduttore 40enne ad ammettere che il loro rapporto è in una fase di stallo, a dare conferma ai rumors.

“Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme”, ha detto Paolo Ruffini a Novella 2000. Poi ha aggiunto: “Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti”. E ha concluso: “Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà“.

I due non sono nuovi a una relazione fatta di alti e bassi. Già in passato in diverse occasioni si sono allontanati, per poi riavvicinarsi con rinnovata passione. Al momento non c’è alcun addio, ma solo un momento ‘down’ che stanno cercando di scacciare via.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/11/2019.