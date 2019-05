Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo, nessuna rottura. Dopo le voci sulla presunta crisi di coppia, appaiono innamorati e felici ai Diversity Media Awards 2019

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, insieme ai Diversity Media Awards 2019

La coppia mette così a tacere i recenti rumors che la voleva in crisi

Nessuna rottura tra Paolo Ruffini, 40 anni, e Diana Del Bufalo, 29. La coppia, dopo i rumors delle ultime settimane su un presunto addio, è apparsa felice e sorridente sul red carpet dei Diversity Media Awards 2019 che si sono tenuti all'Alcatraz di Milano. Elegantissimi, Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo hanno posato abbracciati sul tappeto rosso dei Diverstiy Media Awards 2019. La coppia, insieme dal 2015, ha superato già alcuni momenti di crisi. Negli ultimi giorni, però, il gossip la voleva ai ferri corti. Una rottura che, secondo alcuni, sembrava insanabile. Qualcuno ha addirittura mormorato che Paolo fosse tornato dall'ex moglie Claudia Campolongo. Ma l'apparizione all'evento modano mette a tacere i pettegolezzi. La relazione tra i due a quanto pare procede a gonfie vele. L'ex volto di "Amici" e il presentatore di "Colorado" insieme sono felici. Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo ai Diversity Media 2019 sono apparsi molto uniti. Si sono divertiti insieme agli altri ospiti presenti alla serata organizzata per premiare media e personaggi che hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante della diversità. Tra gli altri volti noti che non si sono voluti perdere l'evento, Alessandro Cattelan, arrivato insieme alla moglie Ludovica Sauer, Diego Abatantuono, Arisa, Roberto Vecchioni e Paola Di Benedetto.















